Мясников предупредил об опасности корвалола при сердечном приступе

Использование корвалола при сердечном приступе может привести к серьезным последствиям из-за успокаивающего эффекта препарата. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Как отметил врач, зачастую при определенных проблемах с сердцем пациенты принимают корвалол - средство хорошо помогает, поскольку в своем составе содержит вещество фенобарбитал, которое когда-то было мощным снотворным.

«Но если настоящий сердечный приступ, он может обманчиво усыпить бдительность, а процессы никак не останавливает. Это только отсрочит обращение к медицинской помощи, и часто это заканчивается печально», - подчеркнул телеведущий.

Ранее Мясников рассказал о ночном симптоме серьезной болезни. По словам врача, всем тем, кто испытывает боли в спине в ночное время, необходимо срочно обратиться к врачу для диагностики и своевременного назначения лечения.

