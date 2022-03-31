Минобороны: за сутки в Россию эвакуированы 18 тыс. человек из Украины и ЛДНР

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Российская Федерация без участия властей Киева за сутки эвакуировала в РФ более 18 тысяч человек из опасных районов Украины и ЛДНР. Об этом заявил на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«За прошедшие сутки российскими Вооруженными Силами, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, а также ЛДНР эвакуированы в Россию 18 182 человека, из них - 3 412 детей, а всего с начала специальной военной операции - уже 527 607 человек, из которых 108 219 - дети», - заявил представитель МО РФ.

Как сообщает Минобороны РФ, неонацисты продолжают удерживать в качестве «живого щита» свыше 4,5 миллионов мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других крупных населенных пунктов.

Ранее военное ведомство Российской Федерации показало кадры уничтожения украинских РСЗО ракетным вооружением с БПЛА. Точечные удары по системам залпового огня проводились высокоточным ракетным вооружением с объективным контролем БПЛА.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.