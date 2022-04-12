В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Банк России выступил против использования б/у запчастей для ремонта авто по ОСАГО

Виталий Музыка
13:15 12.04.2022
Использование б/у запчастей при ремонте автомобилей по ОСАГО не дает возможности гарантировать безопасность транспортного средства.
Банк России выступил против использования б/у запчастей для ремонта авто по ОСАГО
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
Читайте нас на:

Банк России выступил против использования бывших в употреблении комплектующих при ремонте автомобиля по ОСАГО из-за отсутствия их сертификации. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

«Сейчас по закону разрешен ремонт по ОСАГО только новыми запчастями. Предложения разрешить ремонт бывшими в употреблении запчастями действительно есть, но реализовать их можно только через изменения закона. Банк России категорически не поддерживает такие изменения», - сказано в сообщении. 

В сообщении подчеркивается, что критериев качества бывших в употреблении запчастей нет, для точной диагностики нужно проведение отдельной экспертизы по каждой детали. В существующих условиях обеспечить качественный ремонт невозможно. 

«Ремонт с использованием ненадежной детали может привести к трагедии на дороге, причем не только с отремонтированным автомобилем, но и с другими участниками дорожного движения», - сказано в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что практически во всех регионах России резко выросла стоимость полиса ОСАГО. Это связано со вступлением в силу указания Банка России о втором в истории масштабном изменении региональных коэффициентов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:15 В стране и мире
Банк России выступил против использования б/у запчастей для ремонта авто по ОСАГО
12:05 Армия
Видео
Путин заявил о неизбежности столкновения России с украинскими неонацистами
11:39 В стране и мире
Видео
Тайник и зажигательные смеси: кадры задержания сторонника «Правого сектора»*, обученного НАТО
11:29 В стране и мире
Видео
Путин заявил о возобновлении российской лунной программы
11:23 Армия
Видео
«Боеприпасы находим каждый день»: военнослужащий рассказал о работе саперов на Украине
Популярное
Видео
Космонавт Скворцов попросил Путина передать командующему спецоперацией побывавшее на орбите Знамя Победы
В Подмосковье задержан окончивший курсы диверсантов НАТО сторонник «Правого сектора»*
Видео
Минобороны России показало залп «Калибров» с малого ракетного корабля ЧФ
Видео
Смертоносный «Штиль»: кадры ликвидации фрегатом ЧФ России БПЛА ВСУ «Байрактар» у берегов Крыма
Видео
«Главное, чтобы броня сидела»: кадры работы саперов в спецоперации РФ
Мастерство и слаженность: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военных в спецоперации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.