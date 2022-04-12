Банк России выступил против использования б/у запчастей для ремонта авто по ОСАГО

Использование б/у запчастей при ремонте автомобилей по ОСАГО не дает возможности гарантировать безопасность транспортного средства.

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Банк России выступил против использования бывших в употреблении комплектующих при ремонте автомобиля по ОСАГО из-за отсутствия их сертификации. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

«Сейчас по закону разрешен ремонт по ОСАГО только новыми запчастями. Предложения разрешить ремонт бывшими в употреблении запчастями действительно есть, но реализовать их можно только через изменения закона. Банк России категорически не поддерживает такие изменения», - сказано в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что критериев качества бывших в употреблении запчастей нет, для точной диагностики нужно проведение отдельной экспертизы по каждой детали. В существующих условиях обеспечить качественный ремонт невозможно.

«Ремонт с использованием ненадежной детали может привести к трагедии на дороге, причем не только с отремонтированным автомобилем, но и с другими участниками дорожного движения», - сказано в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что практически во всех регионах России резко выросла стоимость полиса ОСАГО. Это связано со вступлением в силу указания Банка России о втором в истории масштабном изменении региональных коэффициентов.