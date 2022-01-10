В России выросла стоимость ОСАГО

Практически во всех регионах России резко выросла стоимость полиса ОСАГО. Это связано со вступлением в силу указания Центробанка о втором в истории масштабном изменении региональных коэффициентов.

Повысилась также сумма, от которой рассчитывается базовый тариф. Она выросла на 10 процентов, почти до 6 тысяч рублей.

Дороже всего страховка теперь обойдется жителям Башкирии, где она подорожала сразу на 36 процентов. В Дагестане рост стоимости составил 20 процентов, в Приморском крае - 17 процентов, но при этом изменения коснутся только небольших населенных пунктов.

В некоторых городах ОСАГО, напротив, подешевело. Так, в Екатеринбурге тариф снизился на 12 процентов, в Москве и Тюмени - на 10 процентов, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно о планах Минфина России увеличить выплаты по ОСАГО за ущерб жизни и здоровью в четыре раза и запретить страховщикам учитывать износ автомобиля при расчете выплат. По данным СМИ, выплаты могут вырасти с 500 тысяч до двух миллионов рублей.