Tagesspiegel: доллар может потерять доминирующее положение в мире из-за использования его как оружия

Пекин и Нью-Дели активно пытаются снизить роль доллара в мировой экономике, КНР создала аналог системы SWIFT, отмечено в материале.

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Антироссийские санкции введенные США и их союзниками способны лишить доллар господствующего положения в мире. Об этом пишет издание Tagesspiegel.

Как уточняется в материале, речь идет о санкциях, которые блокируют валютные резервы и ценные бумаги за рубежом. Запад начал использовать доллар как оружие и это вызывает тревогу у многих стран, в том числе у Индии, Китая, Бразилии и ЮАР.

«Теперь и другие страны боятся, что, если были изменены правила для России, то они могут быть изменены и для всего мира», - подчеркнуто в материале.

Ранее сообщалось, что радикальные решения Вашингтона, в частности, заморозка валютных резервов РФ, могут спровоцировать деструктивные изменения в глобальной экономике и подорвать господство американской валюты.