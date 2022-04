В стране и мире В Financial Times пишут о подрыве доллара из-за использования его как оружия против РФ Виталий Музыка Ввиду отсутствия глобальной поддержки антироссийских санкций мировая финансовая система может раздробиться, пишет Financial Times. © Фото: imageSPACE, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Радикальные решения Вашингтона, в частности, заморозка валютных резервов РФ, могут спровоцировать деструктивные изменения в глобальной экономике и подорвать господство американской валюты. «Явно превращая доллар в оружие таким образом, США и их союзники рискуют спровоцировать негативную реакцию, которая может подорвать американскую валюту и расколоть мировую финансовую систему на конкурирующие блоки, что может ухудшить положение всех сторон», - сказано в материале Financial Times. В газете причиной, по которой заморозка валютных резервов РФ может иметь «важные последствия для будущего международных финансов», называют отсутствие глобального осуждения действий РФ - существует только западная коалиция против России. Санкции против Москвы не поддержали Китай, Бразилия, ЮАР и Мексика, сказано в материале. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на фоне бандитско-санкционных игр стран Запада престиж доллара и евро зашатался и процесс перехода государств на взаиморасчеты в национальных валютах уже не остановить. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика