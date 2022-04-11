В Financial Times пишут о подрыве доллара из-за использования его как оружия против РФ

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Радикальные решения Вашингтона, в частности, заморозка валютных резервов РФ, могут спровоцировать деструктивные изменения в глобальной экономике и подорвать господство американской валюты.

«Явно превращая доллар в оружие таким образом, США и их союзники рискуют спровоцировать негативную реакцию, которая может подорвать американскую валюту и расколоть мировую финансовую систему на конкурирующие блоки, что может ухудшить положение всех сторон», - сказано в материале Financial Times.

В газете причиной, по которой заморозка валютных резервов РФ может иметь «важные последствия для будущего международных финансов», называют отсутствие глобального осуждения действий РФ - существует только западная коалиция против России.

Санкции против Москвы не поддержали Китай, Бразилия, ЮАР и Мексика, сказано в материале.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на фоне бандитско-санкционных игр стран Запада престиж доллара и евро зашатался и процесс перехода государств на взаиморасчеты в национальных валютах уже не остановить.