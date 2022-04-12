Космонавт Скворцов попросил Путина передать командующему спецоперацией побывавшее на орбите Знамя Победы

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Российский космонавт Александр Скворцов попросил президента России Владимира Путина, прибывшего с визитом на космодром Восточный, передать командующему специальной военной операцией на Украине Знамя Победы, которое побывало на орбите Земли. Космонавт отметил, что знамя находилось в космосе полгода.

«Мы встречали День Победы вместе с этим знаменем, отдавая дань уважения, которое заслужили наши прадеды, деды, отцы, борясь с немецко-фашистскими захватчиками, с фашизмом. На этом знамени есть печать, что оно действительно было на Международной космической станции... Позвольте выполнить пожелание руководства Роскосмоса, отряда космонавтов, всех тех, кто причастен к космической деятельности, и попросить вас передать это знамя командующему специальной войсковой операцией, которая сейчас происходит, и пожелать всем тем, кто сейчас в ней участвует при выполнении тех специальных задач, чтобы слово "победа" звучало как можно чаще при выполнении их деятельности», - сказал Сковорцов.

Во время награждения космонавтов на «Восточном» Путин заявил, что все задачи специальной военной операции на Украине будут достигнуты «без сомнений». Об этом он сказал, отвечая на вопрос одного из сотрудников космодрома.