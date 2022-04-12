Путин и Лукашенко прибыли на космодром Восточный для осмотра хода работ

© Фото: Пул Первого, telegram

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко прибыли на космодром Восточный в рамках Дня космонавтики. Руководители прилетели на объект из Благовещенска на вертолете. Кадры прибытия публикует Telegram-канал «Пул Первого».

«Владимир Путин вручит государственные награды летчикам-космонавтам и вместе с Александром Лукашенко встретится с работниками космодрома... В этот же день президент России проведет рабочие встречи с генеральным директором госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным и губернатором Амурской области Василием Орловым», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

После визита президенты проведут переговоры, на которых обсудят вопросы развития двустороннего сотрудничества и продвижения интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.

В воскресенье, 10 апреля, в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» сообщалось, что главы государств встретятся 12 апреля в Амурской области, в частности, осмотрят космодром Восточный. Также запланировано проведение пресс-конференции.