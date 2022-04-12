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Путин заявил, что потенциал спутниковой группировки РФ будет расширен

Андрей Аркадьев
11:28 12.04.2022
Это нужно для дальнейшего внедрения цифровых сервисов во всех отраслях экономики, госуправления, образования, здравоохранения и повседневной жизни людей, отметил глава государства.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Роскосмос
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Потенциал спутниковой группировки РФ будет расширен, заявил российский президент Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный в Амурской области.

«В рамках программы "Сфера" намерены существенно расширить количественный и качественный потенциал нашей спутниковой группировки», - сказал он.

Россия будет последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы в космической сфере, несмотря на давление извне, подчеркнул президент РФ. Глава государства также заявил о возобновлении российской лунной программы. Речь идет о запуске космического аппарата «Луна-25».

Сегодня Путин вручит госнаграды летчикам-космонавтам и вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко встретится с работниками космодрома. Лидеры посетили строительные площадки командного пункта и стартового сооружения для ракет-носителей «Ангара».

«Ангара» - семейство ракет-носителей модульного типа с кислородно-керосиновыми двигателями, включающее в себя носители различных классов - от легкого до тяжелого: легкие - «Ангара-1.2», средние - «Ангара-А3», тяжелые - «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности - «Ангара-А5В».

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