Путин заявил, что потенциал спутниковой группировки РФ будет расширен
Потенциал спутниковой группировки РФ будет расширен, заявил российский президент Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный в Амурской области.
«В рамках программы "Сфера" намерены существенно расширить количественный и качественный потенциал нашей спутниковой группировки», - сказал он.
Россия будет последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы в космической сфере, несмотря на давление извне, подчеркнул президент РФ. Глава государства также заявил о возобновлении российской лунной программы. Речь идет о запуске космического аппарата «Луна-25».
Сегодня Путин вручит госнаграды летчикам-космонавтам и вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко встретится с работниками космодрома. Лидеры посетили строительные площадки командного пункта и стартового сооружения для ракет-носителей «Ангара».
«Ангара» - семейство ракет-носителей модульного типа с кислородно-керосиновыми двигателями, включающее в себя носители различных классов - от легкого до тяжелого: легкие - «Ангара-1.2», средние - «Ангара-А3», тяжелые - «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности - «Ангара-А5В».