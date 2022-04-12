«Боеприпасы находим каждый день»: военнослужащий рассказал о работе саперов на Украине

При отступлении украинские военнослужащие минировали за собой дороги, мосты, объекты инфраструктуры, поэтому российским саперам еще предстоит проделать огромную работу.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Без инженерной разведки не обходится ни одно передвижение российских военных, им приходится тщательно обследовать не только поля, но и укрепрайоны. Старший офицер управления инженерных войск Руслан рассказал «Звезде» об особенностях работы в ходе спецоперации на Украине.

«Боеприпасы находим каждый день в большом количестве, уничтожаем на месте. Как фугасы. В неуправляемом, управляемом варианте, то есть накладным зарядом производим уничтожение боеприпасов», - рассказал он.

При отступлении украинские военнослужащие минировали за собой дороги, мосты, объекты инфраструктуры, поэтому российским саперам еще предстоит проделать огромную работу.

Ранее российские военнослужащие в ходе спецоперации применили установку разминирования УР-77 «Метеорит», получившую в войсках прозвище «Змей Горыныч». Она помогает проделывать проходы в минных полях, в том числе во время боя.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов