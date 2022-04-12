«Главное, чтобы броня сидела»: кадры работы саперов в спецоперации РФ

Съемочная группа «Звезды» проехалась на БТР и посмотрела, как работают российские саперы в ходе спецоперации на Украине.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Командир саперной группы не отрывает глаз от зеленки. Хотя впереди уже прошла разведка, от форсмажора никто не застрахован.

Съемочная группа «Звезды» движется на броне, потому что где-то неподалеку еще могут быть скопления противника. Ехать можно только по уже разведанным и разминированным районам. Дальше придется пешком.

Пока работают саперы, их прикрывает пушка КПВТ. Какое-то время журналистам нужно остаться в БТР, ждать команды, когда можно выйти. В это время десант разведывает обстановку вокруг.

На страх и риск оператор поднимает в воздух коптер. Впереди заметили подозрительный предмет. Вся техника инженерной разведки отработана до мелочей: один боец прикрывает группу, пушка на БТР прочесывает периметр, двое выдвигаются к объекту. После этого дают команду на выход.

На самом деле, место более или менее безопасное - местность разминирована. Чуть поодаль же еще не ступала нога сапера. Прямо на глазах специалисты обнаружили мину и будут ее ликвидировать. Когда работают саперы, нужно от них минимум в 20 метрах, чтобы соблюсти технику безопасности.

Националисты на территории оставили позиции, но каждый раз российским военным приходится тщательно обследовать не только поля, но и укрепрайоны. Нацбаты просто так не уходят. Обязательно оставляют смертоносные сюрпризы.

«Находим каждый день в большом количестве, уничтожаем на месте. Фугасы. В неуправляемом, управляемом варианте... Мы производим уничтожение боеприпасов», - отметил старший офицер управления инженерных войск Руслан.

После того, как подрыв произведен, нужно быстро отойти, чтобы не привлекать внимание противника. Поблизости могут находиться диверсионно-разведывательные группы, поэтому передвигается съемочная группа, прикрываясь броней.

Главное, чтобы броня сидела, говорят саперы. Двигаться нужно много. Покидая БТР, журналисты смогли оценить, как сложно выбраться в бронежилете. Притом, что защитных элементов на теле было вдвое меньше.

Спустя пять минут саперы продолжают разведку. Впереди два километра территории, которую оставили нацбаты. Задача - открыть дорогу нашим войскам и дать надежду мирным жителям, что в ближайшее время они смогут вернутся к посевной.