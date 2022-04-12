Армия В МО РФ заявили об уничтожении двух украинских складов с боеприпасами и ангара с авиатехникой Ангар и один из складов находились на аэродроме Староконстантинов, еще один - в районе Гавриловки в Киевской области. © Видео: Министерство обороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Вооруженные силы России продолжают проведение спецоперации на Украине. К настоящему моменту оперативно-тактической авиацией ВКС РФ поражены 32 украинских военных объекта. Также в течение ночи высокоточными ракетами воздушного и морского базирования были уничтожены два склада с боеприпасами на аэродроме Староконстантинов и в районе Гавриловки в Киевской области, а также защищенный ангар с авиатехникой на том же аэродроме в Хмельницкой области. Об этом сообщает официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Ранее фрегат Черноморского флота России уничтожил украинский «Байрактар» у берегов Крыма. Экипаж произвел пуск двух ракет корабельным зенитным ракетным комплексом «Штиль». Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика