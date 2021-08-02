Кудрин заявил об использовании в РФ изжившей себя модели экономики

Россия на данный момент использует модель экономики спроса, которая считается устаревшей и изжившей себя. Такого мнения придерживается председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, у России наблюдаются достаточно низкие темпы экономического роста.

«Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономика в общем не создает каких-то прорывных качеств, новых товаров», - заявил Кудрин в интервью РБК.

Ранее Кудрин заявил, что в будущем страны мира будут выплачивать своим гражданам гарантированный минимальный доход. При этом он предположил, что минимальный объем связанных с образованием и здравоохранением благ «будет, безусловно, обеспечиваться».