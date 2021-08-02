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Кудрин заявил об использовании в РФ изжившей себя модели экономики

Алексей Курильченко
17:32 02.08.2021
Председатель Счетной палаты РФ считает, что модель экономики в России устарела.
Кудрин заявил об использовании в РФ изжившей себя модели экономики
© Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ, РИА Новости
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Россия на данный момент использует модель экономики спроса, которая считается устаревшей и изжившей себя. Такого мнения придерживается председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, у России наблюдаются достаточно низкие темпы экономического роста.

«Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономика в общем не создает каких-то прорывных качеств, новых товаров», - заявил Кудрин в интервью РБК.

Ранее Кудрин заявил, что в будущем страны мира будут выплачивать своим гражданам гарантированный минимальный доход. При этом он предположил, что минимальный объем связанных с образованием и здравоохранением благ «будет, безусловно, обеспечиваться».

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