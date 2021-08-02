Кудрин заявил об использовании в РФ изжившей себя модели экономики
Председатель Счетной палаты РФ считает, что модель экономики в России устарела.
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Россия на данный момент использует модель экономики спроса, которая считается устаревшей и изжившей себя. Такого мнения придерживается председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, у России наблюдаются достаточно низкие темпы экономического роста.
«Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономика в общем не создает каких-то прорывных качеств, новых товаров», - заявил Кудрин в интервью РБК.
Ранее Кудрин заявил, что в будущем страны мира будут выплачивать своим гражданам гарантированный минимальный доход. При этом он предположил, что минимальный объем связанных с образованием и здравоохранением благ «будет, безусловно, обеспечиваться».