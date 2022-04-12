В ДНР сообщили о ранении 11 мирных граждан на ранее освобожденных территориях

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Представительство Донецкой республики предоставило информацию о количестве раненых жителей в результате обстрелов со стороны украинских военнослужащих. Сообщается, что были ранены 11 мирных граждан на ранее освобожденных территориях республики.

Также по оперативной линии представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) поступила информация о местах произошедших обстрелов.

Сообщается о шести пострадавших мужчинах и трех женщинах в Мариуполе, о двух пострадавших мужчинах в населенных пунктах Первомайское и Волноваха. Приводится информация об итоговом количестве подвергшихся обстрелам с учетом детей на освобожденной территории Донецкой республики.

«Таким образом, общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территорий ДНР составляет 1036 человек, в т.ч. 54 ребенка», - опубликовало информацию представительство ДНР в Telegram-канале.

Немногим ранее в Минобороны России рассказали, что из Мариуполя удалось спасти 135 659 выехавших на восток человек. Было сказано, что из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, «без какого-либо участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 135 659 человек, в том числе за истекшие сутки - 696».