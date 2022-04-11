Минобороны России: из Мариуполя удалось спасти 135 659 выехавших на восток человек

По словам начальника Национального центра управления обороной России Михаила Мизинцева, за истекшие сутки удалось спасти 696 человек.

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В Минобороны России рассказали об успехах эвакуации на восток мирных жителей Мариуполя. Это сделал начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

«Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 135 659 человек, в том числе за истекшие сутки - 696», - заметил он.

Также Мизинцев рассказал о карательных рейдах украинских боевиков в Славянске - по его словам, к лицам, подозреваемым в симпатиях к России, применяются пытки со стороны украинской территориальной обороны. Также идут угрозы убийства и группового изнасилования жен и дочерей со стороны украинских националистов.

Кроме этого, Мизинцев заявил о подготовке Украиной провокаций в Сумской области под руководством Британии.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов