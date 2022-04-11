Минобороны России: из Мариуполя удалось спасти 135 659 выехавших на восток человек
В Минобороны России рассказали об успехах эвакуации на восток мирных жителей Мариуполя. Это сделал начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
«Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 135 659 человек, в том числе за истекшие сутки - 696», - заметил он.
Также Мизинцев рассказал о карательных рейдах украинских боевиков в Славянске - по его словам, к лицам, подозреваемым в симпатиях к России, применяются пытки со стороны украинской территориальной обороны. Также идут угрозы убийства и группового изнасилования жен и дочерей со стороны украинских националистов.
Кроме этого, Мизинцев заявил о подготовке Украиной провокаций в Сумской области под руководством Британии.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов