Александр Маршал выступил в госпитале Вишневского для участников спецоперации

Вместе с тем артист навестил военнослужащих в палатах госпиталя в рамках акции «Лучшим воинам Мира».

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Заслуженный артист России Александр Маршал посетил участников специальной военной операции по защите Донбасса в Центральном военном клиническом госпитале им. А.А.Вишневского в Московской области. Артист провел творческую встречу в рамках акции «Лучшим воинам Мира».

Маршал исполнил перед публикой свои известные композиции, а также посетил проходящих реабилитацию военнослужащих в палатах госпиталя. Ранее в рамках акции перед военными в филиале Центрального военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко в Москве выступил коллектив женских голосов «SOPRANO Турецкого».

Социально-культурная акция «Лучшим воинам Мира» нацелена на поддержку военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после полученных в ходе выполнения боевых задач ранений. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.