Перед Байденом развернули плакат о смертельном оружии США за рубежом

Надпись на плакате гласила, что «Оружие США - самое смертельное за рубежом».

© Фото: Yuri Gripas - CNP Consolidated News Photos Globallookpress

Перед президентом США Джо Байденом был развернут плакат о смертельном американском оружии за рубежом. Так, он покидал Белый дом и пожимал руки собравшимся на газоне перед резиденцией президента.

В какой-то момент один из участников развернул плакат с надписью «Оружие США - самое смертельное за рубежом». По сообщению РИА Новости, это произошло после завершения мероприятия о противодействии вооруженному насилию в США. Информацию предоставил пресс-пул Белого дома.

Немногим ранее во время выступления в Белом доме Байден дважды оговорился. Он неверно произнес имя номинируемого на должность чиновника и оговорился в аббревиатуре одного из американских бюро.