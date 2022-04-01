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«Оникс» в небе: кадры пуска крылатой ракеты комплексом «Бастион» по командному пункту ВСУ

20:16 01.04.2022
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по командному пункту группировки войск ВСУ во время выполнения задач в ходе спецоперации.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны России опубликовало видео пуска высокоточной ракеты «Оникс» береговым ракетным комплексом «Бастион» с побережья Черного моря по объектам военной инфраструктуры украинской армии. Видео оказалось в распоряжении «Звезды».

Вооруженные силы России нанесли удар высокоточным оружием по командному пункту группировки войск ВСУ в ходе выполнения задач в специальной военной операции по защите Донбасса. Напомним, официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что крылатыми ракетами «Оникс» комплекса «Бастион» был уничтожен штаб группировки украинских войск в районе Шахтерского.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля, на которых видно уничтожение установок зенитного ракетного комплекса С-300 Вооруженных сил Украины. Отмечалось, что пораженные установки находились на пусковых позициях в режиме боевого дежурства.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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