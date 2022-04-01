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Вооруженные силы России уничтожили 124 украинских самолета и 81 вертолет

10:37 01.04.2022
Вооруженные силы России уничтожили 124 украинских самолета и 81 вертолет
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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