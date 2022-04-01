В МО РФ назвали количество уничтоженной военной техники ВСУ с начала спецоперации

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С начала проведения Россией специальной военной операции по защите Донбасса Вооруженными Силами РФ, в частности, было уничтожено 124 самолета и 82 вертолета украинской армии. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 357 беспилотных летательных аппаратов, 1854 танка и других боевых бронированных машин, 202 установки реактивных систем залпового огня, 777 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1722 единицы специальной военной автомобильной техники», - сказал представитель оборонного ведомства в ходе брифинга.

Кроме того, авиация Вооруженных сил России в течение дня уничтожила 40 военных объектов Украины. Согласно сообщению военного ведомства РФ, среди уничтоженных объектов также оказался один ЗРК «Бук-М1».

Ранее Министерство обороны России показало кадры объективного контроля, на которых запечатлено уничтожение артиллерийской батареи Вооруженных сил Украины. Огневые позиции украинской артиллерии были скрыты в лесном массиве, но подразделения ВС РФ все равно заметили их с беспилотника и нанесли удар.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.