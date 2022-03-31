МО РФ: российские средства ПВО сбили украинский Ми-24 и 4 беспилотника

Согласно представителю МО РФ, Ми-28 был сбит в 30 километрах от города Изюм, а беспилотники в районах населенных пунктов Тамарино, Лисичанск и Волноваха.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Российские средства противовоздушной обороны Воздушно-космических сил сбили украинский вертолет Ми-24 и 4 беспилотника. Об этом заявил официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Согласно заявлению военного ведомства, в воздухе был сбит один украинский вертолет Ми-24 в 30 километрах западнее города Изюм, а также 4 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Тамарино, Лисичанск и Волноваха.

Ранее на телеканале «Звезда» рассказали как работают десантники Вооруженных сил России в Мариуполе. За неделю боевых действий российские десантники прекрасно изучили тактику украинских националистов.



Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов.

