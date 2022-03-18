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Си Цзиньпинь заявил, что конфликт на Украине никому не выгоден

Игнат Далакян
17:47 18.03.2022
По мнению лидера КНР, самое ценное достояние международного сообщества - это мир и безопасность.
Си Цзиньпинь заявил, что конфликт на Украине никому не выгоден
© Фото: Ding Haitao, XinHua, Globalookpress
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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что противостояние и конфликт на Украине не выгоден ни одному человеку. Об этом лидер Китайской народной республики сообщил во время разговора с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

«Столкновения и противостояние не выгодны ни одному человеку. Мир и безопасность - самое ценное достояние международного сообщества», - передает слова лидера КНР ТАСС.

Как считает китайский лидер, отношения между государствами «не должны перерастать в ситуацию, когда стороны начинают применять друг против друга оружие».

Ранее в Министерстве иностранных дел КНР назвали независимой свою позицию в отношении кризиса на Украине. Официальный представитель ведомства отметил, что США продолжают давить на Китай, что является «крайне безответственным поведением, которое не способствует разрешению кризиса».

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