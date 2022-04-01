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Россия представит в ООН письмо из-за военно-биологической деятельности США на Украине

Алексей Курильченко
18:33 01.04.2022
Также сообщается об организации неформальной встречи организации по теме опасности биологического оружия.
Россия представит в ООН письмо из-за военно-биологической деятельности США на Украине
© Фото: Albin Lohr-Jones, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Россия представит новое письмо в Организацию Объединенных Наций, созданное в связи с военно-биологической деятельностью США в лабораториях на Украине. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский.

«Мы распространили документальные свидетельства, полученные нашим Министерством обороны, в качестве официальных документов Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. Письма были распространены 11, 18 и 29 марта. Сегодня мы направим новое письмо», - заявил Полянский журналистам.

Также он сообщил, что 6 апреля планируется провести неформальную встречу организации, чтобы обсудить опасность от военно-биологической активности по всему миру.

Ранее Минобороны РФ опубликовало документы о людях и компаниях, которые исполняли ключевую роль в разработке биологического оружия на Украине. Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов представил подтверждения того, что Хантер Байден сыграл важную роль в создании американских биолабораторий на территории Украины. Деньги на создание компонентов биологического оружия шли через компании Black and Veatch и Metabiota.

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