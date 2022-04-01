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Директор ПМЭФ не стал раскрывать западных участников форума

Алексей Курильченко
17:51 01.04.2022
В этом году приглашения на мероприятие получили представители 190 стран, отметил Алексей Вальков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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Директор Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Алексей Вальков в беседе со «Звездой» рассказал о ходе регистрации иностранных представителей на мероприятие в 2022 году. Среди них могут быть бизнесмены, эксперты и представители органов власти. Руководитель посчитал преждевременным оглашать список тех, кто намерен посетить форум в этом году.

«Это могут быть как представители бизнеса, так и представители органов власти и эксперты. Персонально никого не хотели бы называть, чтобы не вызывать излишнего внимания к этим персонам и организациям, но тем не менее есть участники из этих (западных. - Прим. ред.) стран. Сейчас идет согласительная кампания. Есть приглашения, которые рассылаются, есть инициативные заявки. И комитет их рассматривает, они одобряются. Мы видим статистику тех стран, которые на данный момент подтвердились», - заявил Вальков.

Директор отметил, что на форум были приглашены представители 190 стран. Он также сообщил, что у организаторов есть опыт работы в период ограничений во время пандемии коронавируса. Отработанные механизмы позволят обеспечить приглашенным принять участие в мероприятии.

С 15 по 18 июня 2022 года состоится 25-й, юбилейный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Участие в этом мероприятии подтвердили представители из 69 стран и территорий, в числе которых США, Великобритания, Германия, Франция, Китай, Япония и Индия.

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