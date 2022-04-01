Путин обсудил с Эрдоганом гуманитарные вопросы в контексте спецоперации в Донбассе

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы стороны обсудили гуманитарные аспекты в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса. Более того, Путин и Эрдоган условились о дальнейших контактах.

«При обсуждении гуманитарных вопросов в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил за оказанную по линии Министерства обороны России помощь в эвакуации турецких граждан и торговых судов из зоны боевых действий», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным выразил поддержку действий Российской Федерации на Украине. Также в Кремле отметили, что стороны обменялись поздравлениями по поводу отмечающегося 2 апреля Дня единения народов России и Белоруссии.