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В Подмосковье легкомоторный самолет перевернулся при посадке

Алексей Курильченко
18:45 16.02.2022
В результате инцидента никто не пострадал.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В подмосковном Ступино при посадке на аэродром Торбеево-Старт перевернулся легкомоторный самолет. Воздушное судно выкатилось за полосу, завершая тренировочный полет.

В момент инцидента в самолете находился только пилот. По предварительным данным он не пострадал. На место прибыли следователи Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте, проводится проверка.

«По предварительным данным следствия, сегодня, примерно в 15 часов 35 минут, воздушное судно Вильга-2000 выполняло тренировочный полет в районе посадочной площадки Торбеево. После посадки при совершении маневра самолет опрокинулся и перевернулся на бок. Возгорания и розлива топлива не последовало», - говорится в сообщении на сайте СУ СК.

Ранее Алтайском крае произошла жесткая посадка легкомоторного самолета. По данным экстренных служб, в результате авиационного происшествия пострадали два человека - пилот и пассажир.

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