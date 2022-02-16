В Подмосковье легкомоторный самолет перевернулся при посадке

В подмосковном Ступино при посадке на аэродром Торбеево-Старт перевернулся легкомоторный самолет. Воздушное судно выкатилось за полосу, завершая тренировочный полет.

В момент инцидента в самолете находился только пилот. По предварительным данным он не пострадал. На место прибыли следователи Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте, проводится проверка.

«По предварительным данным следствия, сегодня, примерно в 15 часов 35 минут, воздушное судно Вильга-2000 выполняло тренировочный полет в районе посадочной площадки Торбеево. После посадки при совершении маневра самолет опрокинулся и перевернулся на бок. Возгорания и розлива топлива не последовало», - говорится в сообщении на сайте СУ СК.

Ранее Алтайском крае произошла жесткая посадка легкомоторного самолета. По данным экстренных служб, в результате авиационного происшествия пострадали два человека - пилот и пассажир.