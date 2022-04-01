В МАГАТЭ заявили о позитивном направлении в освобождении сотрудников Росатома с Ровенской АЭС

Рафаэль Мариано Гросси отметил, что МАГАТЭ будет плодотворно работать совместно с Россией и Украиной, осознавая всю важность этого «даже в этих очень сложных обстоятельствах».

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси, находящийся в данный момент на Украине, выразил благодарность главе Росатома Алексею Лихачеву. Глава МАГАТЭ поблагодарил его за оперативность в партнерской деятельности, в частности, в вопросах ядерной безопасности, а после этого напомнил про грядущую проверку безопасности украинских ядерных объектов.

«Наша цель и задача - продолжить совместную работу и удостовериться, что многочисленные объекты украинской атомной промышленности находятся в контролируемом состоянии. В целом я могу заявить, что ситуация под контролем, но есть вещи, по которым требуются уточнения», - заявил Гросси.

Он отметил, что агентство будет работать над прояснением ситуации, осознавая всю важность совместной работы МАГАТЭ, России и Украины «даже в этих очень сложных обстоятельствах».

«Этот вопрос решается в позитивном ключе, и я этому очень рад», - подчеркнул Гросси, говоря о российских специалистах, удерживаемых на Ровенской АЭС.

Напомним, по данным Росатома, с 23 февраля четверо сотрудников не могут вернуться в Россию с Ровенской АЭС на Украине. Предприятие высказало МАГАТЭ тревогу и озабоченность в связи с этой ситуацией.