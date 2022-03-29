В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МИД надеются, что эмоции не заставят Байдена совершить непоправимые действия

Игнат Далакян
17:44 29.03.2022
По словам Марии Захаровой, эмоциональность Байдена начинает превалировать над разумом, профессионализмом и логикой.
В МИД надеются, что эмоции не заставят Байдена совершить непоправимые действия
© Фото: Leigh Vogel, CNP, Globallookpress
Читайте нас на:

Российская Федерация надеется, что эмоциональность президента Соединенных Штатов Джо Байдена, на которую в Белом доме списали резкие высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина, не приведет мир на грань катастрофы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Хотела бы выразить надежду, что подобные эмоции, на которые списали в Белом доме заявления Байдена, они не приведут к тому, что под их действием президент США совершит чего-нибудь непоправимого и опасного для всего мира», - передает слова Захаровой РИА Новости.

Мария Захарова также добавила, что если причиной подобных высказываний стали эмоции, то они начинают превалировать над разумом, профессионализмом и логикой.

«Как бы не получилось так, что подобные эмоциональные состояния не привели бы мир на грань катастрофы», - сказала она.

Ранее официальный представитель МИД РФ заявляла, что Украина на переговорах с Россией зачитывает методички США. Захарова подчеркнула, что гарантом суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины последние восемь лет была Россия.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:31 Армия
Видео
Шойгу заявил о присвоении наименования «гвардейская» двум бригадам ВС РФ
16:25 В стране и мире
Мишустин заявил о новом пакете контрсанкций
16:39 В стране и мире
Видео
Мединский озвучил предложения Украины о нейтральном статусе
14:08 В стране и мире
Патрушев заявил о фактах разработки США микробов, поражающих определенную человеческую популяцию
13:40 В стране и мире
Россия высылает по три дипломата из Латвии и Эстонии
Популярное
Видео
Шойгу заявил, что спецоперация на Украине продолжится до достижения поставленных целей
Видео
Шойгу заявил о выполнении в целом первостепенных задач спецоперации на Украине
Видео
Авиация и ПВО ВС РФ сбили четыре украинских Су-24 над Черниговской областью
Видео
Вооруженные силы России сбили украинский истребитель Су-27 в небе над ДНР
СМИ: план США по увеличению поставок газа в Европу может обернуться «катастрофой»
Видео
Российские высокоточные крылатые ракеты уничтожили цеха Львовского радиоремонтного завода
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.