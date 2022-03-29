В МИД надеются, что эмоции не заставят Байдена совершить непоправимые действия

По словам Марии Захаровой, эмоциональность Байдена начинает превалировать над разумом, профессионализмом и логикой.

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Российская Федерация надеется, что эмоциональность президента Соединенных Штатов Джо Байдена, на которую в Белом доме списали резкие высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина, не приведет мир на грань катастрофы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Хотела бы выразить надежду, что подобные эмоции, на которые списали в Белом доме заявления Байдена, они не приведут к тому, что под их действием президент США совершит чего-нибудь непоправимого и опасного для всего мира», - передает слова Захаровой РИА Новости.

Мария Захарова также добавила, что если причиной подобных высказываний стали эмоции, то они начинают превалировать над разумом, профессионализмом и логикой.

«Как бы не получилось так, что подобные эмоциональные состояния не привели бы мир на грань катастрофы», - сказала она.

Ранее официальный представитель МИД РФ заявляла, что Украина на переговорах с Россией зачитывает методички США. Захарова подчеркнула, что гарантом суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины последние восемь лет была Россия.