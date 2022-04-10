МО РФ: украинские националисты оборудовали огневые позиции в школах, жилых домах и больнице Константиновки

Подобные действия в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам народа Украины, подчеркнули в ведомстве.

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Украинские националисты оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение в больнице, двух школах и в жилых домах в городе Константиновка в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию.

«В Константиновке Краматорского района Донецкой Народной Республики националисты оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение в зданиях школ № 2 и 15, городской больнице и жилых домах, расположенных по улице Емельянова», - уточняется в заявлении.

Подобные действия в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам народа Украины, а также указывают на полное пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права, акцентировали внимание в гуманитарном штабе.

В Минобороны РФ также сообщили о том, что Вооруженные силы Украины оборудовали опорный пункт в здании колледжа в Лисичанске, разместив там бронированную технику и зенитные установки.

Материал подготовила Анна Касаткина.