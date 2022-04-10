Армия Армия Материалы Следствия ТЕГИ

МО РФ: украинские националисты оборудовали огневые позиции в школах, жилых домах и больнице Константиновки

20:01 10.04.2022
Подобные действия в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам народа Украины, подчеркнули в ведомстве.
МО РФ: украинские националисты оборудовали огневые позиции в школах, жилых домах и больнице Константиновки
© Фото: Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Украинские националисты оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение в больнице, двух школах и в жилых домах в городе Константиновка в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию.  

«В Константиновке Краматорского района Донецкой Народной Республики националисты оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение в зданиях школ № 2 и 15, городской больнице и жилых домах, расположенных по улице Емельянова», - уточняется в заявлении.

Подобные действия в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам народа Украины, а также указывают на полное пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права, акцентировали внимание в гуманитарном штабе.

В Минобороны РФ также сообщили о том, что Вооруженные силы Украины оборудовали опорный пункт в здании колледжа в Лисичанске, разместив там бронированную технику и зенитные установки.

Материал подготовила Анна Касаткина.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:38 В стране и мире
Экзитполы показали лидерство Макрона и Ле Пен в первом туре выборов президента Франции
19:42 Армия
МО РФ: власти Украины планируют провести постановочные съемки вскрытия захоронений под Киевом для обвинения РФ
19:09 В стране и мире
В ДНР сообщили об эвакуации 47 человек с захваченных националистами кораблей в Мариуполе
18:42 В стране и мире
Видео
Битое стекло: кадры с места аварии с участием грузовика и автобуса с детьми в Мордовии
18:04 В стране и мире
Видео
Смертоносное облако: как украинские боевики устраивают провокации с химикатами в Рубежном
Популярное
Видео
Военные объяснили отличие НКО от НЛО на орбитах Земли
Видео
Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения вооружения и техники ВСУ вертолетами Ка-52
Видео
«Я "Маньяк", иду к тебе»: в МО РФ рассказали о попытке украинского судна прорваться в порт «Мариуполь»
Солдат ВСУ признался, что убил мариупольца за незнание украинского слова «паляница»
Видео
От хип-хопа до джаза: чем будут удивлять участники нового сезона «Новой Звезды»
Нарколог развеял популярный миф о кофе и алкоголе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.