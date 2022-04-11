Разрушения колоссальные: как изменилась Попасная из-за постоянных городских боев

Съемочная группа «Звезды» побывала в неспокойной Попасной - городке в Донбассе, сильно пострадавшем во время сражений с националистами.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Южный фланг наступления Народной милиции ЛНР. Ключевой объект на пути войск - шахтерский городок Попасная. На подъезде к нему съемочная группа «Звезды» меняет транспорт.

Дорога на Попасную простреливается, поэтому мы пересели в бронетранспортер. К тому же, легковой автомобиль до места не доберется - самой дороги практически нет.

Артиллерию ВСУ наводят беспилотники. Наш БТР - цель привлекательная, «прилет» прямо перед боевой машиной. Дальше идем пешком.

Выдвигаемся в сторону депо, где еще несколько дней назад шли ожесточенные бои. Сейчас это место под контролем Народной милиции.

Разрушения в городе колоссальные. На территории локомотивного депо ранее находился мощный укрепрайон националистов. Вообще же, весь город был превращен в крепость. Бетонные здания особенно охотно использовали в качестве укрытий.

О том, что это депо, сейчас напоминают разве что железнодорожные цистерны, разбитые снарядами и осколками. Инфраструктура транспортного узла уничтожена полностью.

Наше присутствие не осталось незамеченным, националисты открывают огонь из стрелкового вооружения. Их позиции всего в 150-ти метрах. Координаты тут же сообщают артиллеристам, и те наносят удар.

Бои в городе идут за каждый дом, за каждую улицу - при огневой поддержке ствольной артиллерии и систем залпового огня. Радикалы обречены, наступление активизировалось сразу с нескольких направлений.

Уже перед самым отъездом встречаем единственных жителей на три близлежащие улицы. Елена и Александр Хандрамай наотрез отказываются покидать Попасную.

«Я не ухожу отсюда, потому что это - моя Родина. Я здесь родился. Если я отсюда уйду, мне сюда уже вернуться некуда будет... У нас кошечка и у нас собачка, а главное: здесь могилы моих предков. Все пройдет, все вернется на круги своя. Я думаю, нам придут и помогут», - объясняет местный житель.

На прощание Александр Васильевич просит передать своим детям, живущим в России, что у них все хорошо.

«Москва, дочь Анастасия, зять Алексей, Петя, дочь Ангелина, зять Виктор, кумовья мои и куча людей, которые меня знают! Мы живы, мы здоровы, мы отсюда не ушли», - говорит он.

Ранее сообщалось, что с начала спецоперации по защите Донецкой и Луганской Народных республик с территории ЛДНР, а также из опасных районов Украины в Россию было эвакуировано более 700 тысяч человек. РФ в строгом соответствии с нормами международного гуманитарного права оказывает всестороннюю помощь населению Донбасса, а также мирным жителям и иностранным гражданам на освобожденных территориях.