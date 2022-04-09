МО РФ: с начала спецоперации в Россию эвакуировано более 700 тысяч человек из Донбасса и опасных районов Украины

За прошедшие сутки без участия украинских властей в Россию эвакуировано 26 676 человек.

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Более 700 тысяч человек эвакуировано в Россию из Донецкой и Луганской народных республик (ЛДНР), а также из опасных районов Украины за все время спецоперации. Об сообщает Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

«Всего с начала специальной военной операции (эвакуировано. - Прим.ред.) - уже 704 434 человека, из которых 135 153 – дети», - говорится в сообщении.

Уточняется, что за прошедшие сутки без участия украинских властей эвакуировано в Россию 26 676 человек, из них 3 447 детей.

РФ также в строгом соответствии с нормами международного гуманитарного права оказывать всестороннюю помощь населению ЛДНР, а также мирным жителям и иностранным гражданам на освобожденных территориях, отметили в штабе.

Ранее в Минобороны России сообщили, что военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) безопасно перевезли на территорию РФ из Херсонской области 188 граждан России, Молдовы, Египта, Сирии, Ливии, Азербайджана, Узбекистана и Украины.