В стране и мире Путин на совещании СБ РФ предложил обсудить меры по предупреждению угроз внутренней безопасности Алексей Курильченко Президент России открыл очередное совещание Совета безопасности РФ. © Фото: пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин открыл очередное совещание Совета безопасности РФ. На повестке дня - дополнительные меры по предупреждению угроз внутренней безопасности. «В повестке дня у нас сегодня обсуждение вопроса о дополнительных мерах по предупреждению и нейтрализации угроз в сфере внутренней безопасности. Докладчик - министр внутренних дел Колокольцев Владимир Александрович», - сказал Путин. Ранее Путин и члены Совета безопасности России обсудили переговорный процесс с Украиной. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что участники мероприятия выразили сожаление в связи с медлительностью украинской стороны. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика