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Путин на совещании СБ РФ предложил обсудить меры по предупреждению угроз внутренней безопасности

Алексей Курильченко
15:42 01.04.2022
Президент России открыл очередное совещание Совета безопасности РФ.
Путин на совещании СБ РФ предложил обсудить меры по предупреждению угроз внутренней безопасности
© Фото: пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин открыл очередное совещание Совета безопасности РФ. На повестке дня - дополнительные меры по предупреждению угроз внутренней безопасности.

«В повестке дня у нас сегодня обсуждение вопроса о дополнительных мерах по предупреждению и нейтрализации угроз в сфере внутренней безопасности. Докладчик - министр внутренних дел Колокольцев Владимир Александрович», - сказал Путин.

Ранее Путин и члены Совета безопасности России обсудили переговорный процесс с Украиной. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что участники мероприятия выразили сожаление в связи с медлительностью украинской стороны.

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