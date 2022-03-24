Путин и члены Совбеза выразили сожаление из-за медлительности украинской стороны на переговорах

Глава государства также затронул с участниками мероприятия вопрос макроэкономической ситуации в стране.

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Президент РФ Владимир Путин и члены Совета безопасности России обсудили переговорный процесс с Украиной. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что участники мероприятия выразили сожаление в связи с медлительностью украинской стороны.

«Подробный разговор был по переговорному процессу с Украиной. Было выражено сожаление в связи с медлительностью украинской стороны», - сказал он.

Также, по словам представителя Кремля, Путин и члены Совбеза обсудили макроэкономическую ситуацию в РФ.

Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский рассказал о ходе переговорного процесса. При этом он тоже с сожалением отметил его медлительность.