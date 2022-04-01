«Шли не за наградами»: отличившийся в спецоперации военный РФ рассказал о своей мотивации

По словам награжденного, военнослужащие шли не за медалями, а для защиты мирных жителей Донбасса.

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Командир минометного расчета Андрей Исаков поделился со «Звездой» своими впечатлениями после награждения раненных в ходе специальной военной операции на Украине начальником Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковником Виктором Горемыкиным.

Как рассказывает сам отличившийся в ходе спецоперации на Украине военнослужащий, они шли помогать мирному населению жителей Донбасса, а не для получения наград.

«Самое главное, чтобы вернулись живые и здоровые к родственникам и семьям. Самое главное вот это», - заключил награжденный.

Ранее генерал-полковник Горемыкин вручил награды отличившимся в ходе специальной военной операции России по защите ЛНР и ДНР российским военнослужащим. Военные получили девять медалей «За отвагу» и один орден «Мужества».

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов