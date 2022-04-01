Генерал-полковник Горемыкин вручил награды военным РФ, раненным в ходе спецоперации на Украине

В госпитале Минобороны вручили награды военнослужащим РФ, получившим ранения во время спецоперации по защите ДНР и ЛНР.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Начальник Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин в филиале №2 3-го центрального военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского Министерства обороны РФ вручил государственные награды раненым российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой республик.

Военнослужащим были вручены девять медалей «За отвагу» и один орден «Мужества». Ранее был дан соответствующий Указ Президента России о награждении военнослужащих.

После выписки военнослужащие будут направлены на медицинскую реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории для полного восстановления. В программах медицинской реабилитации используется весь арсенал современных методов лечебной физкультуры с применением тренажеров с биологической обратной связью, лечебной гимнастики, более 40 методов физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии и различных видов массажа.

Реабилитационные программы составляются индивидуально для каждого пациента специалистами мультидисциплинарной команды врачей.

Материал подготовили Алиса Краузова и Николай Баранов