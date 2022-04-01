Пластмассовый мир: ученые бьют тревогу о наличии микропластика в крови человека

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На сегодняшний день уже начинает казаться, что пластмассовый мир победил. Нидерландские ученые практически не сомневались, что найдут частицы микропластика в человеческом организме после исследования животных, и это действительно звучит дико. Так, в крови 17 из 20 здоровых людей были найдены следы полиэтилена, ПЭТ-пластика и полистирола. Последний часто применяется в изготовлении упаковки для пищевых продуктов.

«Это не может не беспокоить, ведь пластика в крови быть не должно, его вообще не должно быть в нашем теле. Но в современном мире мы подвергаемся влиянию такого количества частиц и химических веществ, что это в принципе было предсказуемо», - сказал экотоксиколог Дик Ветаак.

Микропластик находится снаружи и внутри нас, завоевывая все новые и новые территории. Он уже стал частью мировой экосистемы. Биолог из Рио-де-Жанейро Ракель Невис опубликовала шокирующие данные изучения морских ежей в дикой природе.

«Меня напугали результаты. Я знала, что найду микропластик, но я никак не ожидала, что его будет так много! Ведь этот морской еж был выловлен из самого чистого района», - констатирует специалист.

Байкал или Балтика. Белое или Баренцево моря. География в этом случае не так уж важна, ведь картина везде примерно одинаковая. Горы пластикового мусора выбрасываются прямо на побережье. Эта масса может разлагаться в воде годами и отравлять все живое своими токсичными веществами. Ученые биофака МГУ в экспедициях изучают происхождение пластика. И вывод один - выброс пластика в живую среду стал коллективной ответственностью.

«А если брать побережье Баренцева моря. Из тех предметов, которые идентифицируем там, половина - это Россия, а вторая половина - Норвегия, Дания, Испания, Швеция, США, даже Корея какая-то была», - отметила сотрудник кафедры обшей экологии и гидробиоллогии МГУ им. М.В. Ломоносова Олеся Ильина.

Если рассматривать пластик из водной среды под микроскопом, можно увидеть, как ярко-зеленые волокна будто спрут окутывают органические частицы. И схожие полимеры находят сейчас даже в Арктике и Антарктиде. Вместе с тем от микропластика никуда не возможно скрыться даже в крупных городах, ведь он преследует буквально повсюду - от воды в пластиковой бутылке до рек и океанов. На деревьях, в земле и даже в воздухе. Естественно, человек этого даже не замечает. Однако, по словам ученых, последствия контакта с микропластиком могут проявиться через поколения.

В петербургском Институте экспериментальной медицины доказали, что некоторые токсичные вещества, содержащиеся в пластмассе, могут изменить активность генов. По сути, настройку отдельных органов, и это происходит не сразу.

«Сразу ничего не проявится. А проявляться начинает во взрослом состоянии. И что еще более страшно, мы в том числе показали одни из первых в мире, что такой эффект может передаваться следующим поколениям», - сказал заведующий лабораторией молекулярной цитогенетики развития млекопитающих Института экспериментальной медицины Евгений Паткин.

Исследователи изучают «живучесть» пластика, помещая его в специальный раствор с грибами и бактериями, чтобы проследить, как он разрушается на частицы, невидимые человеческому глазу. При этом ученые успокоили, что их наличие в нашем организме не означает вред здоровью. Но это при условии, что пластик не успел собрать на себя различные токсины во внешней среде.

«Микропластик проходит через организм достаточно быстро, и разрушиться он там не может в организме. Он как зашел, в таком же размере и вышел», - объяснил заведующий научной лабораторией РЭУ им. Г.А. Плеханова Петр Пантюхов.

После обнаружения в крови человека микропластика ученым теперь предстоит выяснить, как именно он путешествует по всей кровеносной системе. И главное, на что еще он способен.