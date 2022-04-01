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СМИ: украинским беженцам с гражданством РФ будут выдавать маткапитал

Виталий Музыка
01:49 01.04.2022
Необходимо заполнить обращение на «Госуслугах» или в отделении Пенсионного фонда, чтобы получить поддержку.
СМИ: украинским беженцам с гражданством РФ будут выдавать маткапитал
© Фото: Дмитрий Макеев РИА Новости
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Получившим гражданство РФ беженцам с Украины будут выдавать маткапитал на имеющихся детей. Об этом сообщает газета «Известия» .

«Беженцам с Украины, которые получат российское гражданство, выдадут маткапитал на имеющихся детей. Кроме того, ко второму чтению подготовлен законопроект о праве получать маткапитал для эмигрантов-отцов, если мать детей умерла», - написано в материале с ссылкой на слова первого заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой.

Ранее сообщалось, что замминистра внутренних дел генерал-полковник полиции Александр Горовой заявил, что водительские права жителей Донецкой и Луганской народных республик и выходцев с Украины, прибывающих в Россию, будут признаны на территории РФ.

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