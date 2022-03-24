В России признают документы, выданные в ДНР и ЛНР

Среди прочих документов, которые теперь будут признаны в России, значатся свидетельства о регистрации транспортных средств.

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Водительские права жителей Донецкой и Луганской народных республик и выходцев с Украины, прибывающих в Россию, будут признаны на территории РФ. Об этом заявил замминистра внутренних дел генерал-полковник полиции Александр Горовой по итогам совещания по вопросам работы органов внутренних дел в условиях внешнего санкционного давления.

Кроме того, беженцы из республик Донбасса и Украины смогут работать на территории РФ без оформления патентов. Помимо водительских документов, для граждан этой категории в России будут действительны свидетельства о регистрации транспортных средств.

Министерство внутренних дел также отменило все плановые проверки работы малого и среднего бизнеса. Это решение не коснется компаний, работающих в сфере безопасности.