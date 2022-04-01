Накормить бойцов и жителей: как работают полевые кухни ВС РФ в Донбассе
В Донецкой области повара ежедневно готовят пищу для наших военнослужащих. В рационе - суп, гречневая каша, компот. На передовой развернули даже свой подвижной хлебозавод.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Секрет полевой кухни в условиях военной спецоперации - разнообразное и качественное меню.
В Донецкой области повара ежедневно готовят пищу для наших военнослужащих. В рационе - суп, гречневая каша, компот. На передовой развернули даже свой подвижной хлебозавод.
Пайки готовят в том числе для жителей Донецкой области, которые сейчас остро нуждаются в продуктах первой необходимости. Российские военнослужащие обеспечивают доставку и безопасную выдачу гуманитарной помощи в населенных пунктах.
Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении шести украинских складов с боеприпасами и ГСМ при помощи высокоточного оружия воздушного базирования.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов