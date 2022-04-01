В МО РФ заявили об уничтожении пяти украинских складов с боеприпасами и одного ГСМ высокоточным оружием

Средства ПВО российских ВКС сбили в воздухе один украинский вертолет Ми-8 и восемь беспилотников, в том числе один «Байрактар ТБ-2».

© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

В Минобороны России заявили об уничтожении высокоточным оружием шести военных объектов Украины, в том числе пяти складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения и одного склада горюче-смазочных материалов. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Средства ПВО российских ВКС сбили в воздухе один украинский вертолет Ми-8 и восемь беспилотников, в том числе один «Байрактар ТБ-2».

За ночь уничтожено до 40 украинских националистов, действовавших в составе 57 отдельной мотопехотной бригады, одна артиллерийская батарея, две БМП и четыре автомобиля различного назначения, добавил Конашенков.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов