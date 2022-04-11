Гаубицы «Мста-Б» уничтожили механизированную колонну условного противника на учениях ВВО в Забайкалье

Во время стрельб артиллерии удалось подавить несколько крупных площадных объектов «противника», включая склады с вооружением и боеприпасами.

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На межвидовом полигоне «Цугол» в Забайкальском крае военнослужащие артиллерийского соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) разгромили колонну военной техники условного противника из 152-миллиметровых буксируемых гаубиц «Мста-Б».

По замыслу учения, расчеты станций артиллерийской разведки обнаружили механизированную колонну условного противника. Полученные разведывательные данные были оперативно переданы на командный пункт по защищенным каналам связи.

Для уничтожения «противника» были задействованы модернизированные 152-миллиметровые гаубицы «Мста-Б». Получив координаты цели, военнослужащие выполнили стрельбу осколочно-фугасными снарядами на максимальную дальность.

Огневое поражение осуществлялось с открытых огневых позиций, как в составе батарей, так и одиночными расчетами. Уничтожение условного противника выполнялось с постоянной сменой районов стрельбы.

Помимо подразделений ствольной артиллерии в мероприятии приняли участие расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган». На этапе стрельбы им удалось подавить несколько крупных площадных объектов «противника», включая склады с вооружением и боеприпасами.

Учебно-боевые стрельбы проходили в рамках контрольной проверки за зимний период обучения, стартовавшей в силах ВВО. В учении приняли около 400 военнослужащих, было задействовано более 80 единиц военной техники.

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Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.