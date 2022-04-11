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Гаубицы «Мста-Б» уничтожили механизированную колонну условного противника на учениях ВВО в Забайкалье

04:47 11.04.2022
Во время стрельб артиллерии удалось подавить несколько крупных площадных объектов «противника», включая склады с вооружением и боеприпасами.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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На межвидовом полигоне «Цугол» в Забайкальском крае военнослужащие артиллерийского соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) разгромили колонну военной техники условного противника из 152-миллиметровых буксируемых гаубиц «Мста-Б».

По замыслу учения, расчеты станций артиллерийской разведки обнаружили механизированную колонну условного противника. Полученные разведывательные данные были оперативно переданы на командный пункт по защищенным каналам связи.

Для уничтожения «противника» были задействованы модернизированные 152-миллиметровые гаубицы «Мста-Б». Получив координаты цели, военнослужащие выполнили стрельбу осколочно-фугасными снарядами на максимальную дальность.

Огневое поражение осуществлялось с открытых огневых позиций, как в составе батарей, так и одиночными расчетами. Уничтожение условного противника выполнялось с постоянной сменой районов стрельбы.

Помимо подразделений ствольной артиллерии в мероприятии приняли участие расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган». На этапе стрельбы им удалось подавить несколько крупных площадных объектов «противника», включая склады с вооружением и боеприпасами.

Учебно-боевые стрельбы проходили в рамках контрольной проверки за зимний период обучения, стартовавшей в силах ВВО. В учении приняли около 400 военнослужащих, было задействовано более 80 единиц военной техники.

Ранее демонстрировались кадры поражения военных объектов ВСУ в Николаеве и в Харьковской области. Вооруженные силы продолжают начатую на прошлой неделе масштабную операцию по уничтожению топливных хранилищ Украины. Так, с моря малый ракетный корабль бьет баллистическими ракетами «Калибр», а с земли взлетают крылатые ракеты «Оникс».

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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