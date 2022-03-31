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Путин заявил об обмане Запада из-за прекращения лизинга самолетов

Алексей Курильченко
18:31 31.03.2022
По словам президента, лизинг запретили, несмотря на выполнение положений договоров российскими компаниями.
Путин заявил об обмане Запада из-за прекращения лизинга самолетов
© Фото: Leonid Faerberg, Transport Photo Images, Globallookpress
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Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны обманули РФ, прекратив лизинг самолетов. Это, по словам главы государства, произошло несмотря на то, что российские авиакомпании полностью выполняли действующие договоры.

«Месяц назад европейские и американские компании в одностороннем порядке отказались от выполнения своих обязательств по договорам с авиационными сервисными компаниями в России. По сути, они обманули российских партнеров, прекратив поставку, лизинг, обслуживание и страхование воздушных судов», - сказал Путин на совещании по развитию авиастроения.

Также Путин заявил, что у россиян должна быть возможность покупать билеты на авиарейсы по доступным ценам. Он отметил, что в парке российских авиакомпаний должна вырасти доля отечественных самолетов.

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