Пытки и убийства: как зверствовали украинские националисты в годы ВОВ

Минобороны России опубликовало документы, в которых зафиксированы исторические свидетельства зверств украинских националистов во время Великой Отечественной.

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Украинские националисты сотрудничали с немцами с первых дней Великой Отечественной войны. После нападения фашистов они сделали ставку на победу Гитлеровской Германии. Имея за плечами опыт специалистов Абвера, они считали, что смогут, наконец, создать украинское национальное государство. Эти доказательства публикуются впервые - Минобороны рассекречивает уникальные архивы.

«Когда Красная Армия с оборонительными боями временно отходила из западных областей Украины, украинские националисты выступили с призывом оказать помощь немецким захватчикам. В обращении к учителям-украинцам ОУН* приветствуют "немецкую армию, наиболее культурную армию мира"», - приводится цитата из материала.

В пожелтевших документах - вся правда о преступлениях против своего же народа, доказательства расправ украинских националистов. Во время расследований, которые тогда инициировало руководство Советского Союза и командование Красной Армии, вскрылись и подтвердились многочисленные факты геноцида мирного населения фашистскими оккупантами и бандеровцами.

«Немцы украинских националистов видели в качестве, ну не сказать союзников, в качестве орудия, с помощью которого они в частности будут бороться с Красной армией, в случае если не удастся быстрого продвижения Вермахта», - отметил председатель Межрегиональной общественной организации социально-гуманитарных научных исследований «Историческое сознание» Денис Ахременко.

Кажется, что в те времена, что в наши дни у них один и тот же способ борьбы с правдой – клевета и фальсификация документов, сейчас это – многочисленные фейки. В годы войны они выдавали себя за спасителей своего народа, но, издеваясь над мирными жителями, зачастую сотни националистов переодевались в форму Красной армии.

«Под видом советских военнослужащих они нападают на мирных, лучших советских людей, издеваются над ними, подвергают зверским мучениям. В населенный пункт Пукляки Тернопольской области в начале апреля 1944 года ворвалась группа бандеровцев, переодетая в красноармейскую форму, и зверски замучила двух местных жителей - украинцев Петриченко Якима и Паначук Степана», - описывается в материале.

Изощренность, жестокость и безжалостность издевательств бандеровцев не знают предела. Вот некоторые выдержки из политдонесения 1-го Украинского фронта от 1944 года и информация Главного политического управления Красной Армии.

«10 августа бандиты увели в лес девушку-машинистку Военторга 2-й воздушной армии Поневину Елену. Там изнасиловали ее, вырезали звезды на руках, ногах и на груди, написали на животе "Россия" и бросили в лесу связанную», - утверждается в документе.

В другом материале описаны подробности издевательства еще над двумя военнослужащими.

«Бандитами зверски убит рядовой Копылов и тяжело ранен рядовой Синявский . У Копылова были выкручены руки и ноги, выбит левый глаз и отрезан нос. После зверских пыток Копылов был прострелен очередью из автомата», - уточняется в материале.

Одной из целей террористических действий националистов был срыв мобилизации в Красную Армию, об этом говорят факты из донесения Военного совета 1-го Украинского фронта и сообщения Главного военного прокурора Красной Армии – они нападали на призывников, командиров и советских солдат.

После войны украинские националисты не остановились, разочаровавшись в терпящей поражение нацисткой Германии, надеялись на послевоенное столкновение между СССР и Англией. И это лишь малая часть преступлений, Минобороны России продолжит публиковать документы из фондов Центрального архива, чтобы противостоять попыткам переписать историю.

*ОУН-УПА - экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.