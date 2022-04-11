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Блок, который никогда ни от кого не защищался: 73-летие НАТО на саммите в Брюсселе

Алексей Самолетов
Марина Крижановская
03:12 11.04.2022
Госсекретарь Энтони Блинкен заявил о выделении США Украине 300 миллионов долларов и еще 100 миллионов долларов по распоряжению Блинкена на приобретение американских противотанковых комплексов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Benoit Doppagne, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
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Шестого и седьмого апреля в Брюссель на очередной двухдневный саммит НАТО съехались различные гости. Особенностью данной встречи стало принятие в ней участия министров иностранных дел стран, не входящих в Североатлантический альянс. Это Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея, а также Финляндия и Швеция, Украина и Грузия, Европейский союз.

Во время выступления на саммите отличился генеральный секретарь военного блока НАТО Йенс Столтенберг. Он заявил, что страны договорились «и дальше обеспечивать нашу поддержку Украины, чтобы Украина одержала вверх в борьбе <...>».

«Страны НАТО делают многое. И полны решимости сделать больше, чтобы помочь мужественным украинцам защитить свои дома и свою страну <...>. Мы наращиваем помощь и финансовую поддержку», - заявил Столтенберг во время прошедшего в Брюсселе саммита.

Главной темой двух дней встречи стал вопрос накачивания Украины военной помощью, а также денежным довольствием. Что же касается самой Украины: удержится - хорошо, не сможет - значит так тому и быть. Главное, чтобы вся эта ситуация побольше била по России.

Государственные секретарь США Энтони Блинкен в выступлении заявил о выделении Соединенными Штатами помощи Украине на сумму в 300 миллионов долларов. В дополнение к тому было выделено еще 100 миллионов долларов по распоряжению Блинкена на приобретение американских противотанковых комплексов.

«В прошлую пятницу Министерство обороны США объявило о предоставлении новой помощи в области безопасности на сумму 300 миллионов долларов. Во вторник я утвердил дополнительные 100 миллионов долларов для удовлетворения неотложных потребностей Украины в дополнительных противотанковых системах Javelin. С учетом этого, общая помощь США Украине в области безопасности с начала российской спецоперации в феврале составит более 1,7 миллиарда долларов», - резюмировал представитель американского МИД.

Таким образом, альянс, созданный по инициативе США для некой абстрактной коллективной безопасности, формировался для конкретного противостояния - именно Москве и именно России.

И хотя в Североатлантическом договоре были заявлены оборонительные цели, за все время своего существования этот блок никогда ни от кого не защищался. Только нападал, пытаясь всем навязать свою волю. А еще, расширяясь, альянс подползал все ближе к России.

Первое опосредованное столкновение НАТО в лице США и СССР - Корейская война. Результат - разделение страны. Следующий конфликт - война во Вьетнаме.

О том, какие еще трагедии миру принес военный блок Организации Североатлантического договора - в сюжете Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой». 

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