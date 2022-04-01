Песков допустил отмену платы за газ в рублях в случае наступления «иных условий»

Представитель Кремля отметил, что на сегодняшний день рубль являются оптимальной валютой для оплаты российского газа.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что система расчета за российский газ в рублях может быть отменена при «иных условиях». Он отметил, что в нынешней ситуации рубли стали самым оптимальным для России способом оплаты.

«Безусловно, если наступят иные условия. Здесь в данном случае нет ничего железобетонного... Но в нынешних условиях рубли являются наиболее для нас предпочтительным и надежным вариантом», - сказал журналистам Песков.

Также Песков сообщил что, решение о переводе расчетов за поставки газа в Европу в рубли не распространяется на уже поставленный газ. Оплата по поставкам, которые идут сейчас, должна осуществляться в конце апреля или в начале мая.