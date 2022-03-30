Песков заявил о крайне негативном отношении Кремля к проекту запрета деятельности РПЦ на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о крайне негативном отношении российских властей к проекту запрета деятельности Русской православной церкви на территории Украины.
Отвечая на вопрос о реакции Кремля на внесенный в Верховную раду Украины данный законопроект, Дмитрий Песков охарактеризовал ее как «крайне негативная».
Также в Синодальном отделе РПЦ обозначили притеснение православной общины на Украине действиями ее националистических кругов. Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в эксклюзивном комментарии «Звезде» сообщил, что принятие такого закона - это попытка борьбы украинских законотворцев, имеющих определенные политические цели против УПЦ Московского патриархата.
Представитель самой крупной автокефальной православной церкви напомнил, что «все эти настроения в религиозной сфере, которые на Украине развиваются, - они были инспирированы действиями Константинопольского патриархата, который организовал из сектантских и раскольнических групп новую структуру под названием Православная церковь Украины».