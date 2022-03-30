В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Песков заявил о крайне негативном отношении Кремля к проекту запрета деятельности РПЦ на Украине

Марина Крижановская
13:05 30.03.2022
Он отметил, что законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви, изъятии ее недвижимости и иного имущества вызвал крайне негативную реакцию властей России.
Песков заявил о крайне негативном отношении Кремля к проекту запрета деятельности РПЦ на Украине
© Фото: Alexander Farnsworth, picture alliance, Globallookpress
Читайте нас на:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о крайне негативном отношении российских властей к проекту запрета деятельности Русской православной церкви на территории Украины.

Отвечая на вопрос о реакции Кремля на внесенный в Верховную раду Украины данный законопроект, Дмитрий Песков охарактеризовал ее как «крайне негативная».

Также в Синодальном отделе РПЦ обозначили притеснение православной общины на Украине действиями ее националистических кругов. Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в эксклюзивном комментарии «Звезде» сообщил, что принятие такого закона - это попытка борьбы украинских законотворцев, имеющих определенные политические цели против УПЦ Московского патриархата.

Представитель самой крупной автокефальной православной церкви напомнил, что «все эти настроения в религиозной сфере, которые на Украине развиваются, - они были инспирированы действиями Константинопольского патриархата, который организовал из сектантских и раскольнических групп новую структуру под названием Православная церковь Украины».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:38 В стране и мире
Видео
ФСБ: в РФ задержали 60 адептов неонацистской группировки «М.К.У.»*, подконтрольной киевским спецслужбам
13:00 В стране и мире
В Кремле назвали позитивными факторами конкретные предложения Украины на переговорах с РФ в Стамбуле
10:45 Армия
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении крупных украинских складов горючего и вооружения высокоточным оружием
11:13 В стране и мире
Корабль «Союз МС-19» с двумя российскими космонавтами и американским астронавтом отстыковался от МКС
10:41 Армия
Видео
«Панцирь» начеку: опубликованы кадры уничтожения украинского беспилотника UJ-22 Airborne
Популярное
Видео
МО РФ опубликовало доказательства использования режимом Зеленского синагоги в Умани в военных целях
Видео
Груды бетона и обломки: опубликованы кадры с места обстрела ВСУ жилой многоэтажки в Донецке
Видео
С точностью до двух метров: как работают знаменитые «Искандеры» ВС РФ в ходе спецоперации на Украине
Видео
Дострелить до здравого смысла: чем помогают артиллеристам ЛНР агитационные снаряды
Видео
Шойгу заявил, что спецоперация на Украине продолжится до достижения поставленных целей
Видео
Шойгу заявил о выполнении в целом первостепенных задач спецоперации на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.