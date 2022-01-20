В стране и мире Комиссия по ЧП обязала «Молдовагаз» расплатиться с «Газпромом» до конца 20 января Егор Левин Для осуществления операции «Молдовагазу» авансом поступят средства на компенсацию роста газового тарифа для бытовых потребителей. © Фото: moldovagaz, Facebook Читайте нас на: Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии обязала «Молдовагаз» срочно расплатиться по всем необходимым договоренностям с российским «Газпромом» сроком до конца дня 20 января. «"Молдовагаз" обеспечит полную оплату до конца 20 января 2022 года "Газпрому" 50 процентов стоимости объема природного газа за январь», - говорится в опубликованном правительством страны соответствующем документе. Для осуществления операции «Молдовагазу» авансом поступят средства на компенсацию роста газового тарифа для бытовых потребителей. В общей сложности сумма выплат составляет примерно 26 миллионов долларов. Парламент Молдавии обсудит введение режима ЧП на 60 дней из-за возможного прекращения поставок газа в страну. Ранее «Газпром» направил «Молдовагазу» официальное письмо с требованием погасить задолженность по газу до 20 января, предупредив о намерении прекратить поставки газа. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика