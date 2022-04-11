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Анна Семенович выступила в госпитале Вишневского для участников спецоперации

22:07 11.04.2022
Артистка также передала слова благодарности военнослужащим, выполняющим боевые задачи в ходе проведения спецоперации.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Актриса и эстрадная певица Анна Семенович присоединилась к акции «Лучшим воинам Мира» и посетила участников специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик, проходящих лечение и реабилитацию в филиале Центрального военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского в Подмосковье.

«Я безумно рада, что сегодня здесь. Я очень хочу вам, прежде всего, пожелать всем здоровья. Потому что вы наши герои. Мы вместе, мы сила и мы обязательно победим. Здесь находятся люди, которым я хочу поаплодировать. Это ребята и конечно наши врачи, которые уже несколько лет у нас на передовой из-за пандемии. И сейчас они вам спасают жизни»,- заявила Семенович.

Общаясь с журналистами, актриса передала слова благодарности военнослужащим, выполняющим боевые задачи в ходе проведения спецоперации.

«Я очень горжусь нашими ребятами. Я желаю вам стойкости, силы духа, терпения. И знайте, что ваши женщины любят и очень вас ждут. Вместе мы сила! Я вас очень люблю и желаю всего самого-самого лучшего!», - сказала певица.

Творческую эстафету актриса приняла у певицы и актрисы Виктории Дайнеко, выступившей 8 апреля в филиале Центрального военного клинического госпиталя им. А.А.Вишневского в городе Одинцово Московской области.

Социально-культурная акция «Лучшим воинам Мира» организована Главным военно-политическим управлением Вооруженных Сил РФ для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов

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