«Забрали военник, чтобы не сбежал»: солдат «Айдара»* рассказал о службе в батальоне

По словам сложившего оружие бойца, многие члены батальона гордились полученными наградами, но никогда на говорили, за что их наградили.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Сложивший оружие боец украинского нацбатальона «Айдар»* Сергей Никитюк рассказал «Звезде» о своих эмоциях, которые он испытывал во время службы. По его словам, некоторые бойцы откровенно радовались полученным наградам, но замалчивали о том, какие «подвиги» совершили. Сам Сергей гордости не испытывал.

«У нас военники забрали, чтобы мы не сбежали. Просто "Айдар"*. Для меня не было гордости... Были некоторые, которых гордость брала, что служит в "Айдаре"* - мол, штурмовик, штурмовой батальон. Гордятся орденами, а за что ордена - не говорят. Орден получил, а за что получил - не рассказывает», - рассказал Сергей.

Также он обратился к своим сослуживцам и сказал, что им лучше сложить оружие.

«Я считаю, что мои сослуживцы зря воюют, сложили бы оружие. Я думаю, что с Россией будет лучше, чем жить в такой продажной, коррумпированной державе, при этом правительстве, которое есть», - рассказал солдат.

Также Сергей рассказал подробности того, как попал в нацбатальон и как принимал участие в боевых действиях против ВС РФ и сил ЛДНР в ходе спецоперации России на Украине. Он признался, что принял решение пойти служить, чтобы избежать уголовного наказания.

* «Айдар» - экстремистская организация, запрещенная в России.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов