«Все затянуто через военкомат»: пленный боевик рассказал, как попадают в «Айдар»*

Мужчина заявил, что хотел списать судимость, отслужив в армии, и часть, в которую его направили, оказалась подразделением националистической группировки.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Пленный боец украинского «Айдара»* рассказал «Звезде» подробности того, как попал в нацбатальон и как принимал участие в боевых действиях против ВС РФ и сил ЛДНР в ходе спецоперации России на Украине. Сергей Никитюк, добровольно сложивший оружие, признался, что принял решение пойти служить, чтобы избежать уголовного наказания.

«У нас в Украине все затянуто через военкомат. Я собирался пойти отслужить, а в 2012 году привлекался, была судимость, я не мог просто пойти служить в любое подразделение», - рассказал айдаровец*.

По его словам, судимость списалась бы, если бы он получил военный билет.

«Я хотел пойти просто отслужить, думал, все спокойно решится дипломатическим путем, все нормально будет. Я стрелять и убивать никого не собирался. Меня отправили в военкомате в часть, это (оказалось. - Прим. ред.) подразделение “Айдара”*», - рассказал мужчина.

Ранее в рамках спецпроекта «#Материалы следствия» мирные жители Донбасса рассказали «Звезде» об издевательствах со стороны боевиков «Айдара»* в городе Счастье. Так, националисты насильно заставляли местных жителей нести трудовую повинность и калечили их.

* «Айдар» - экстремистская организация, запрещенная в России.